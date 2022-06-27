Пекин, , 05:11 — REGNUM Объем автомобильных перевозок в Китае упал на 4,6% в годовом исчислении за первые пять месяцев года, показали данные Министерства транспорта КНР, передает агентство Синьхуа.

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По данным министерства, за этот период было перевезено около 14,37 млрд тонн автомобильных грузов. Про этом, согласно свежим данным, только в мае объем автомобильных перевозок в Китае приблизился к 3,26 млрд тонн.

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая за этот период произошло наиболее резкое снижение — на 34%. Данные показали, что вопреки этой тенденции объем автомобильных перевозок в провинции Цинхай на северо-западе Китая вырос на 23,4% по сравнению с предыдущим годом.