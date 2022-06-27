Пекин, 27 июня, 2022, 05:11 — ИА Регнум. Объем автомобильных перевозок в Китае упал на 4,6% в годовом исчислении за первые пять месяцев года, показали данные Министерства транспорта КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным министерства, за этот период было перевезено около 14,37 млрд тонн автомобильных грузов. Про этом, согласно свежим данным, только в мае объем автомобильных перевозок в Китае приблизился к 3,26 млрд тонн.

В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая за этот период произошло наиболее резкое снижение — на 34%. Данные показали, что вопреки этой тенденции объем автомобильных перевозок в провинции Цинхай на северо-западе Китая вырос на 23,4% по сравнению с предыдущим годом.