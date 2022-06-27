Кито, 27 июня, 2022, 04:26 — ИА Регнум. Добыча нефти может быть остановлена в течение 48 часов в Эквадоре в случае продолжения массовых протестов. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба министерства энергетики и горной добычи страны в своём Twitter.

Agencia de Протесты в Эквадоре

Уточняется, что из-за массовых протестов на нефтеперерабатывающих предприятиях и скважинах была нарушена логистика в связи с многочисленными случаями вандализма, захвата скважин и перекрытия дорог. Подобные инциденты сделали невозможной транспортировку сырья и топлива, необходимых для продолжения работ.

На сегодняшний день добыча нефти в Эквадоре упала до критически низкого уровня, снижение составляет более 50%. За последние 14 дней объём добытой в стране нефти был меньше расчётного на 1,3 млн баррелей. Самые большие потери были зарегистрированы у государственной компании Petroecuador, они составили 1 061 875 баррелей. Частные компании потеряли 272 223 барреля. Всего на территории страны закрылись1176 скважин, из них 996 принадлежат Petroecuador, а ещё 180 скважин находятся во владении частных компаний.

Напомним, протесты Конфедерации индейских народов Эквадора CONAIE начались 13 июня с небольших манифестаций. Граждане выступили против социально-экономической политики руководства страны. За неделю протесты охватили всю страну и переросли в общенациональные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Эквадора Гильермо Лассо отменил режим чрезвычайной ситуации в шести регионах страны, введённый из-за массовых протестов и беспорядков. Таким образом глава Эквадора выполнил требования протестующих, продемонстрировав свою готовность к началу диалога.