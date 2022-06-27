Краснодар, , 02:21 — REGNUM Краснодарский арбитраж отказал местному сахарному заводу в удовлетворении иска к региональному министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спор касался получения субсидии. Решение судьи может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Сахар

«В удовлетворении исковых требований отказать», — резюмировал суд.

ООО «Тимашевский сахарный завод» посчитало, что в 2021 году его незаконно не допустили к отбору получателей субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию белого сахара в розницу. Завод планировал получить более 20,2 млн рублей субсидии. Это же требование он позднее выдвинул в суде.

Причиной отказа в предоставлении субсидии было указано то, что «в 2022 году сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год, а также программой средства на возмещение части затрат на производство и реализацию сахара белого в организации розничной торговли не предусмотрены».

Напомним, спор слушался с ноября 2021 года. В нём также участвовал Минсельхоз России.