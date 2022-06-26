Москва, 27 июня, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об окончании «вечеринки» российских углеводородов прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его словам, налаживание «новой энергетики» в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джонсон заявил о том, что «вечеринка для российских углеводородов» закончилась. Страны «большой семёрки» ищут «пути адаптации», то есть способы обойтись без поставок энергоносителей из России, отметил он.

«В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то в другом месте», — сказал премьер-министр Великобритании.

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«Где-то еще», если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание «новой энергетики» в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки», — пишет Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор отметил, что потерю российского газа не восполнят «ни Катар, ни Алжир».

«Уже очевидно, насколько болезненным будет отказ и от российской нефти. Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути», — подытожил Пушков.