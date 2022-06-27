Анкара, , 00:45 — REGNUM Действия России на Украине фактически были спровоцированы поведением НАТО, заявил 27 июня официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью Haberturk.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

Отрицательно оценивая политику Москвы в отношении Украины, в частности — решение начать спецоперацию, представитель Турции предложил вспомнить, как могло такое случится и что стало толчком.

Рассуждая на это тему, он высказал мнение, что США («сверхдержава») сейчас является мировым лидером, ещё пять стран располагаются в этой «пирамиде» уровнем ниже — Россия, Китай, Британия, Германия и Франция.

Турецкий политик предложил взглянуть на ситуацию глазами Москвы. Так, когда Китай «быстро поднялся на вершину экономической пирамиды», сделавшись второй мировой экономикой, у Москвы возникли сомнения, можно ли безопасно существовать в такой пирамиде — в военном и «геостратегическом плане».

Москва, отметил турецкий представитель, предлагала странам НАТО заключить соглашение по международной безопасности, но альянс не согласился.

Ибрагим Калын «Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью: это и действия Запада, и расширение НАТО».

Что касается Анкары, её сложившийся миропорядок тоже не устраивает, добавил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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