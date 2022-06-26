Анкара, , 22:49 — REGNUM Турция приводит свои причины, почему не вводятся санкции. Введение Турцией санкций в отношении России в это время нанесет ущерб турецкой экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости санкций против России, но Анкара стоит на своём. «Зачем нам рисковать», — сказал Калын.

«Систематического давления нет, но периодически такие запросы поступают. Еще раз подчеркну, мы не можем этого сделать, так как это ударит по экономике Турции прежде всего. С другой стороны, у нас посредническая роль, ведь всё идет через Турцию», — пояснил он.

Как сообщалоИА REGNUM, западные страны усиливают до максимума санкционное давление на Россию, вводя всё новые запреты и ограничения.

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