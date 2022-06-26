Анкара, 26 июня, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Турция приводит свои причины, почему не вводятся санкции. Введение Турцией санкций в отношении России в это время нанесет ущерб турецкой экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По его словам, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости санкций против России, но Анкара стоит на своём. «Зачем нам рисковать», — сказал Калын.

«Систематического давления нет, но периодически такие запросы поступают. Еще раз подчеркну, мы не можем этого сделать, так как это ударит по экономике Турции прежде всего. С другой стороны, у нас посредническая роль, ведь всё идет через Турцию», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны усиливают до максимума санкционное давление на Россию, вводя всё новые запреты и ограничения.

Читайте подробнее: Турция может стать логистическим центром для России