Анкара, , 21:58 — REGNUM В Турции началось строительство подлодки STM500, спроектированной местными инженерами. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 26 июня глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаил Демир журналистам.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, реализация данного проекта началась с тестирования корпуса подводного судна. Демир сообщил, что новая подводная лодка, которая будет обеспечена самими передовыми системами и вооружением, сможет осуществлять миссии как на мелководье, так и в открытом море.

Глава Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции добавил, что новая подлодка будет оказывать поддержку спецназу, использоваться для разведки и наблюдения, а также выполнять подводные тактические задачи.