Краснодар, , 21:31 — REGNUM 32-летний опорный полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк вернулся в расположение футбольного клуба «Краснодар». Об этом 26 июня сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Даниэль Мискич против Гжегожа Крыховяка Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Гжегож Крыховяк, выступая за греческий АЕК из Афин на правах аренды, принял участие в девяти турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Крыховяк выступает за «Краснодар» с 2 августа 2021 года после перехода из московского «Локомотива» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего поляка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.