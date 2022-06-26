Новосибирск, , 21:30 — REGNUM Сотрудники лаборатории виртуальной и дополненной реальности Высшего колледжа информатики Новосибирского государственного университета в настоящее время разрабатываются виртуальные экскурсии с помощью технологии VR. Об этом сообщили в вузе.

Виртуальная реальность Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уже почти завершён проект, позволяющий осуществить экскурсию по строящемуся комплексу зданий Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) с использованием очков виртуальной реальности.

Отмечается, что развитие виртуальных экскурсий может быть интересно дизайнерам, строительным и туристическим компаниям, промышленным предприятиям, музеям и вузам.