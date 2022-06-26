Новосибирск, 26 июня, 2022, 21:08 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 26 июня, прошла гонка с препятствиями «Сибирский предел». Вторую в этом сезоне гонку, которая проходила в День города, пробежали более двухсот участников, сообщили ИА REGNUM в управлении физической культуры и спорта мэрии муниципалитета.

novosib-sport.ru Во время прохождения гонки «Сибирский предел»

«Старт прошёл на Михайловской набережной. За медали боролись команды патриотических клубов, взрослые сборные и участники личных забегов. Они преодолели полуторакилометровую трассу с 17-тью испытаниями различной сложности», — уточнили в управлении.

В этом сезоне любителей гонки ждет ещё один старт — ­25 сентября в парке «Бугринская роща».