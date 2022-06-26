Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Американская певица Оливия Родриго посвятила своё выступление на фестивале Гластонбери судьям Верховного суда США. Об этом 26 июня пишет Page Six.

Оливия Родриго NME

Перед началом исполнения своих песен певица высказалась против отмены Верховным судом постановления о правах на аборт от 1973 года. «Из-за этого погибнет так много женщин и девушек», — считает Родриго. «Я опустошена и напугана. Я хотела посвятить следующую песню пяти членам Верховного суда, которые показали нам, что, в конце концов, они действительно не заботятся о свободе… Мы вас ненавидим», — высказалась артистка.

Напомним, что 24 июня 2022 года Верховный суд США отменил постановление от 1973 года, разрешив штатам на местном уровне легализовать или запрещать аборты. После этого в шести штатах аборты были запрещены — в Техасе, Кентукки, Луизиане, Миссури, Оклахоме и Южной Дакоте.

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