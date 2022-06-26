Лондон, 26 июня, 2022, 19:23 — ИА Регнум. «Вечеринка для российских углеводородов» закончилась, заявил 26 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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По его словам, все страны «большой семёрки» ищут «пути адаптации», то есть способы обойтись без поставок энергоносителей из России.

«В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то в другом месте», — заявил премьер-министр Великобритании.

Что касается долгосрочной перспективы, то страны «большой семёрки» по-прежнему «верят» в перспективы «зеленой» энергетики, добавил он.