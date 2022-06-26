Москва, 26 июня, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают серьезных последствий из-за решения Верховного суда США по абортам.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Похоже, что и правовую и политическую систему США ждут настоящие потрясения в связи с решением Верховного суда США по абортам. Последствия будут очень серьёзными», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов.

В итоге, по подсчетам американского института Гаттмахера, порядка 40 млн женщин в США могут оказаться в зоне риска из-за отмены верховным судом страны федеральных гарантий прав на аборты.