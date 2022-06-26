Париж, , 16:54 — REGNUM Руководство «Пари Сен-Жермен» планирует продлить контракт с 19-летним центральным полузащитником молодежной сборной Нидерландов U19 Хави Симонсом и отдать футболиста в аренду в ПСВ из Эйндховена. Об этом 26 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

ПСЖ Psg.fr

Текущее соглашение Хави Симонса с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до 30 июня 2022 года. В летнее трансферное окно футболист может покинуть клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Хави Симонс принял участие лишь в шести турах французской Лиги 1 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле полузащитник провел 127 минут.

За «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс выступает с 23 июля 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нидерландца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.