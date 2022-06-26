Симферополь, , 16:06 — REGNUM Несколько автомобильных дорог в Крыму подтопило из-за ливней. Об том сегодня, 26 июня, заявил врио министра транспорта региона Крыма Николай Лукашенко, передают РИА Новости.

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По его словам, дороги подтопило в Симферопольском и Сакском районах в Алуште и Ялте. В настоящее время идёт расчистка автодорог от грунта и упавших деревьев.

«Силами ГУП РК «Автодор» Крыса и МЧС принимаются все необходимые меры по устранению паводковых ситуаций», — пояснил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение объявлено из-за надвигающейся непогоды в Крыму.

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