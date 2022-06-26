Барселона, Испания, 26 июня, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Как утверждает издание Cadena SER, 25-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не дал согласия на переход в «Манчестер Юнайтед» и планирует остаться в каталонском клубе.

«Барселона»

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует у «Манчестер Юнайтед» 80 миллионов евро за трансфер футболиста. В подписании де Йона заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

В прошедшем сезоне Френки де Йонг принял участие в 32-х матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил пять желтых и одну красную карточки.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 1 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.