Новосибирск, , 15:02 — REGNUM В Новосибирской области оперативный штаб уже несколько дней не публикует данные по коронавирусу. Последний раз информация была обновлена 24 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 259 853 случая коронавируса (+52 за сутки), в том числе — у 38 678 детей (+18 за сутки). 253 350 пациентов выписаны с выздоровлением (+58 за сутки). Скончался один пациент: мужчина в возрасте 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5683 человека», — говорилось в сообщении оперштаба.

Отметим, что Новосибирск уже два дня отмечает своё 129-летие. Праздничные мероприятия начались 25 июня. Сегодня, 26 июня, они завершатся фестивалем фейерверков.