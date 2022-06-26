Новосибирск, 26 июня, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области оперативный штаб уже несколько дней не публикует данные по коронавирусу. Последний раз информация была обновлена 24 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 259 853 случая коронавируса (+52 за сутки), в том числе — у 38 678 детей (+18 за сутки). 253 350 пациентов выписаны с выздоровлением (+58 за сутки). Скончался один пациент: мужчина в возрасте 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5683 человека», — говорилось в сообщении оперштаба.

Отметим, что Новосибирск уже два дня отмечает своё 129-летие. Праздничные мероприятия начались 25 июня. Сегодня, 26 июня, они завершатся фестивалем фейерверков.