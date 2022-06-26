Москва, , 14:37 — REGNUM Лучшие кассовые сборы среди фильмов, вышедших в повторный прокат в России в 2022 году, показала картина режиссера Сергея Соловьёва «Асса». Об этом сообщили представители канала «Мосфильм. Золотая коллекция» агентству ТАСС.

Виктор Цой Цитата из к/ф «Асса». реж. Сергей Соловьев. 1988. СССР

Фильм «Асса» вышел в повторный прокат 16 июня 2022 года. За первый уикенд картина собрала более 1,5 млн рублей, что стало рекордным показателем среди всех советских фильмов, выпущенных в повторный прокат с лета 2019 года.

Повторный прокат фильма «Асса» приурочен к 60-летию со дня рождения музыканта Виктора Цоя, принявшего участие в съёмках картины. Картина была повторно показана в 112 городах страны.

Также хорошие результаты в повторном прокате показали фильмы «Иди и смотри» Элема Климова, «Июльский дождь» Марлена Хуциева и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.