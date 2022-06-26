Москва, , 12:19 — REGNUM На сегодняшний день в США помимо других кризисов наблюдается кризис институтов исполнительной и судебной властей. Об этом 26 июня написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Алексей Пушков President.gospmr.org

«В США, помимо раскола политического между демократами и республиканца, и раскола идеологического — по поводу ценностных ориентиров американского общества, постепенно набирает силу кризис институтов исполнительной и судебной властей, а также кризис «четвертой власти» — средств массовой информации, доверие к которым находится на самой нижней точке за всю историю страны», — написал он в своём сообщении.

Таким образом Пушков прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что доверие американцев к Верховному суду США упало до исторического минимума, а их доверие к федеральному правительству страны в целом не превышает 33%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира.