Лондон, 26 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Импорт золота из России будет запрещён властями Великобритании, США, Канады и Японии. Об этом 26 июня сообщает британская газета The Independent со ссылкой на Даунинг-стрит (улица в Лондоне, где находится резиденция британского правительства).

(сс) kaisender Золото

«Великобритания, США, Канада и Япония введут запрет на импорт российского золота», — говорится в сообщении.

Также указывается, что новые ограничительные меры не будут касаться уже приобретенного золота и добавляется, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по прибытии на саммит «Большой семёрки» подтвердил подготовку таких санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 4 из 168 (2,4%) крупных японских компаний, ведущих бизнес в России, решили окончательно уйти с рынка России из-за спецоперации на Украине.