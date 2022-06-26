Будапешт, 26 июня, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Прекращение конфликта на Украине в течение ближайшего времени является «единственным шансом» для Евросоюза избежать разрушительной рецессии. Такое мнение 25 июня высказал Балаш Орбан, являющийся политическим директором при премьер-министре Венгрии Виктора Орбана (они не являются родственниками), в интервью изданию «Financial Times».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

По словам Балаша Орбана, киевский режим при поддержке ЕС хочет воевать и на Западе считают, что якобы могут победить Россию и это является их целью.

«В начале конфликта, по крайней мере в СМИ, это было мейнстримным мнением… Но я бы поспорил с вами, как это будет выглядеть через четыре месяца… появится больше рациональности», — сказал политический директор при премьер-министре Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медали «Золотая Звезда» Героя РФ и Ордена Мужества вручил отличившимся в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции задействованной на украинской территории группировки войск.