Москва, 26 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Вода, высокая температура воздуха и песок представляют угрозу мобильным устройствам, использующимся без специальных защитных средств. Об этом рассказал техноблогер Виктор Смирнов в эфире радио Sputnik.

hurk Смартфон

Эксперт напомнил, что большинство современных смартфонов не являются водонепроницаемыми. Он объяснил, что стандартная система влагозащиты может только защитить аппарат от брызг или кратковременного контакта с водой.

Также опасность для гаджетов представляет песок, который быстро царапает корпус и экран устройства. Воздействие прямых солнечных лучей может привести к выходу из строя аккумулятора смартфона.

Для защиты гаджетов на пляже эксперт порекомендовал использовать специальный вакуумных чехол. Такой чехол защищает устройство не только от влаги, но и от песка.