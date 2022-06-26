Кито, 26 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо отменил режим чрезвычайной ситуации в шести регионах страны, который был введен из-за массовых протестов и беспорядков, выполняя требования протестующих для начала диалога, о чем 26 июня было заявлено в пресс-службе президента в социальной сети Twitter.

Skratos1983 Эквадор

«Указом №461 президент Республики Гильермо Лассо постановил отменить режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с серьезными внутренними волнениями в провинциях Чимборасо, Тунгурауа, Котопакси, Пичинча, Пастаса и Имбабура», — говорится в сообщении.

Движение коренных народов Conaie и его лидер Леонидас Иса выдвинули данное требование о снятии режима чрезвычайного положения как условие для ведения переговоров. В это же время депутаты Национальной ассамблеи осуждали возможность вынесения импичмента президенту.

Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора начались 13 июня против социально-экономической политики руководства страны. За неделю они переросли от небольших манифестаций в общенациональные. По некоторым данным погибли 6 человек, пострадали 166 протестующий и 120 хранителей правопорядка.