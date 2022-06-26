Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Проведена первая плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции с помощью двигателей грузового корабля Cygnus. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Операция с использованием корабля американской компании Northrop Grumman заняла пять минут. В результате манёвра высота станции была изменена на 800 метров в перигее и на 160 метров в апогее.

Для манёвра использовался корабль, прибывший на МКС 21 февраля 2022 года. Cgynus доставил на станцию более 3,7 тонны грузов, включая материалы для обеспечения жизнедеятельности станции и оборудование для научных экспериментов.

Плановая коррекция высоты орбиты МКС была проведена с помощью корабля Cgynus впервые. В 2018 году корабль этой серии использовался для тестового манёвра. Единственным штатным средством коррекции МКС остаются двигатели российских грузовых кораблей серии «Прогресс» и служебного модуля «Звезда».

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