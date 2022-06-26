Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Растущие политические разногласия между республиканцами и демократами в США могут уже в 2020-х годах привести к расколу, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна.

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«Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь «красных» и «синих» людей. Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций — синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», — цитирует Браунштейн политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера .

Браунштейн предрёк «великое расхождение» между красными и синими в США, что только подорвет сплоченность страны, но не чревато новой гражданской войной.