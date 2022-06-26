Вашингтон, 26 июня, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Основные проблемы США перечислил экс-глава Белого дома Дональд Трамп и сделал неутешительные выводы 25 июня в ходе своего выступления на митинге сторонников в американском штате Иллинойс.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Бывший американский лидер назвал США «страной упадка», уточнив при этом, что ему «противно говорить» такие вещи своим соотечественникам. Трамп обосновал своё заявление, перечислив основные проблемы страны. В частности, он выделил рекордные показатели инфляции, резкий рост цен на топливо, возрастание уровня преступности, полное отсутствие свободы прессы, а также потерю энергетической независимости.

Экс-президент США с сожалением констатировал, что Вашингтону приходится «умолять о нефтяных поставках Венесуэлу и Саудовскую Аравию». Но самое главное, по мнению Трампа, — это тот факт, что Соединённые Штаты перестали пользоваться уважением на мировой арене, и, как следствие, к мнению Вашингтона перестали прислушиваться.

«Во многих смыслах эта страна (США. — Ред) стала посмешищем», — подвёл итог Трамп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп прокомментировал решение Верховного суда США об отмене конституционных гарантий на аборт.