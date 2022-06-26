Вашингтон, 26 июня, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Около 40 млн женщин затронет отмена Верховным судом США федеральных гарантий прав на аборты. На это указывают данные, опубликованные 25 июня американским институтом Гаттмахера.

Commons.wikimedia.org Здание Верховного Суда США

Уточняется, что, по всей вероятности, запрет на аборты может быть установлен в 26 американских штатах, где проживает около 58% женщин детородного возраста, это около 40 млн американок. Специалисты утверждают, что из 26 штатов 23 точно введут запрет на прерывание беременности. Неизвестно, какое решение по данному вопросу примут штаты Небраска, Индиана и Монтана.

Напомним, Верховный суд США отменил постановление, вынесенное в 1973 году, гарантирующее права на аборты от федеральных властей. После такого решения вырабатывать нормы по данному вопросу будут отдельные американские штаты. В ряде штатов уже поддержали решение о полном запрете на аборты. В частности, запрет на аборты вступил в силу уже в восьми штатах США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после решения Верховного суда США об отмене абортов в ряде штатов начались протестные акции.