Вильнюс, 26 июня, 2022, 03:48 — ИА Регнум. Уступок России по вопросу о транзите санкционных товаров в Калининградскую область от Литвы не будет. Такое заявление сделал 25 июня президент прибалтийской Республики Гитанас Науседа в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Гитанас Науседа

Глава Литвы указал на намерение применять санкционные меры Евросоюза в отношении России. В частности, будет сохранён контроль над товарами, которые провозятся через территорию Литвы. По словам литовского лидера, ни о каких уступках России и о «коридорах» в Калининград не может быть и речи.

При этом Науседа уточнил, что в ближайшее время состоятся консультации с Еврокомиссией по поводу введённых против России санкций. Президент Литвы пояснил, что обеспокоен последствиями ввода санкций, и считает, что ограничения не должны причинять ущерб интересам Литвы и международным соглашениям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о подготовке Еврокомиссией документа, разрешающего перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза.