Вашингтон, , 02:56 — REGNUM «Важность единства НАТО», а также поддержки Украины обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает 26 июня госдепартамент США.

Разговор произошел в преддверии саммита НАТО, на котором планируется обсудить присоединение к военной организации Финляндии и Швеции, с чем не согласна на данный момент Турция.

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность единства НАТО в преддверии саммита НАТО в Мадриде 29–30 июня. Они также обсудили продолжение поддержки Украины», — говорится в заявлении американского ведомства.

Кроме того, Блинкен обсудил и усилия, которые предпринимает его турецкий коллега в плане возвращения на мировой рынок сельскохозяйственного экспорта с территории Украины.