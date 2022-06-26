Вашингтон, 26 июня 2022, 02:56 — REGNUM «Важность единства НАТО», а также поддержки Украины обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает 26 июня госдепартамент США.
Разговор произошел в преддверии саммита НАТО, на котором планируется обсудить присоединение к военной организации Финляндии и Швеции, с чем не согласна на данный момент Турция.
Кроме того, Блинкен обсудил и усилия, которые предпринимает его турецкий коллега в плане возвращения на мировой рынок сельскохозяйственного экспорта с территории Украины.