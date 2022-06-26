Москва, , 01:10 — REGNUM Предположения, сделанные рядом телеграм-каналов, о якобы готовящемся экстренном заявлении президента России Владимира Путина опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом 26 июня сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рядом телеграм-каналов распространялась информация о том, что глава России Путин, якобы, специально прибыл вечером 25 июня в Кремль для подготовки к экстренному заявлению.

На просьбу журналистов прокомментировать данную информацию, Песков опроверг такие сообщения.

«Нет. Это не так», — кратко ответил пресс-секретарь президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Песков уточнил, когда состоится прямая линия российского лидера Путина. По словам Пескова, прямая линия состоится обязательно, она не забыта и в данный момент востребована, но пройдёт немного позже.

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