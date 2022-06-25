Москва, 26 июня, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Предположения, сделанные рядом телеграм-каналов, о якобы готовящемся экстренном заявлении президента России Владимира Путина опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом 26 июня сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Рядом телеграм-каналов распространялась информация о том, что глава России Путин якобы специально прибыл вечером 25 июня в Кремль для подготовки к экстренному заявлению.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать данную информацию Песков опроверг такие сообщения.

«Нет. Это не так», — кратко ответил пресс-секретарь президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Песков уточнил, когда состоится прямая линия российского лидера Владимира Путина. По словам Пескова, прямая линия состоится обязательно, она не забыта и в данный момент востребована, но пройдёт немного позже.