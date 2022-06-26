Рабат, , 00:43 — REGNUM До 23 человек выросло число погибших в результате давки при попытке пересечь границу Марокко и испанского автономного города Мелилья, расположенного на севере Африки. Об этом 25 июня сообщило Agence France-Presse (AFP).

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно последним данным, умерли пятеро пострадавших из числа пытавшихся прорваться через границу мигрантов. Таким образом, общее число жертв давки выросло до 23 человек. Уточняется, что под наблюдением медиков остаются ещё 18 мигрантов и один сотрудник правоохранительных органов.

Напомним, около двух тысяч мигрантов попытались прорваться в Мелилью из Марокко. Несмотря на попытки сотрудников правоохранительных органов пресечь проникновение на территорию испанского анклава, 130 человек сумели прорваться. При этом возникла давка, в которой погибли и пострадали люди. Все пострадавшие были направлены в больницы городов Надор и Уджда в Марокко.

Город Мелилья, расположенный на севере Африки, является автономным городом Испании. Из-за географического положения проблема нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на его территорию, является одной из ключевых для Мелильи. Вдоль границы с Марокко, длина которой составляет 12 км, здесь установлен высокий забор со смотровыми вышками.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 18 погибших при давке, образовавшейся на границе между Марокко и испанским анклавом Мелильей.

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