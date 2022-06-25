Бухарест, , 23:01 — REGNUM Россия вносит огромный вклад в мировую культуру. Об этом 25 июня заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ на международном кинофестивале «Трансильвания» (TIFF), в программу которого включены российские киноленты.

Скрипачка Марина Каширская © ИА REGNUM

«Всё же Россия это — страна великой культуры, большой культурной глубины, массированный вкладчик в мировую культуру. <…> В том, чтобы сохранять связь с элитами, у которых иное представление о будущем России, нет ничего плохого. <…> И, возможно, культура даёт в конце концов шанс. Визуальные и невизуальные коммуникации посредством символов зачастую более эффективны, чем политические, дипломатические или военные коммуникации», — цитирует его агентство Agerpres.

В конкурсную программу фестиваля включены два фильма российского производства. Как пишет ТАСС, это криминальный триллер Ладо Кватании «Казнь» и кинолента Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».