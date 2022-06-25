Вильнюс, , 22:41 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не позволит прокладывать через территорию своей страны «коридоры» для транзита российских грузов в целях соблюдения действующих антироссийских санкций.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совершенно понятно, что Литва должна и будет выполнять санкции ЕС. Литва должна контролировать потоки товаров, проходящие через ее территорию», — написал он на своей странице в одной из соцсетей.

Науседа заявил, что готов довести эту позицию до руководства Евросоюза и потребовал от правительства начать срочные консультации с Еврокомиссией.

ИА REGNUM сообщало, что ранее депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о том, что Европейская комиссия может разрешить перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза.

«В Брюсселе сейчас очень жарко по поводу транзита в Калининград, и судя по всему Россия пока побеждает», — написал он на своей странице в одной из соцсетей.

Напомним, что Россия может нанести Западу чувствительный удар в сфере экономики в ответ на ограничения транзитной перевозки грузов в Калининградскую область через территорию Литвы.

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