Лукашенко возвращается из Санкт-Петербурга в Минск
Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом 25 июня сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Лукашенко
«Встреча (лидеров РФ и Белоруссии) завершилась, — говорится в сообщении. — Борт номер один вылетает домой».
Как передавало ИА REGNUM, 25 июня президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что все вопросы по Союзному государству России и Белоруссии практически согласованы.