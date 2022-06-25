Вашингтон, 25 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден и его коллеги по G7 договорятся о запрете на импорт нового золота из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

По информации издания, министерство финансов США в ближайшие дни обнародует постановление о запрете на ввоз нового российского золота в страну. Это ограничение дополнит уже действующие антироссийские санкции.

Саммит «Большой семерки» (G7) под председательством Германии пройдет 26–28 июня в Баварии.