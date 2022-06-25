Санкт-Петербург, 25 июня, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Все вопросы по Союзному государству России и Белоруссии практически согласованы. Об этом 25 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства, — сказал Путин. — Здесь у нас практически между профильными ведомствами всё согласовано — вопрос только в реализации всех намеченных целей».

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.