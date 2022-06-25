Осло, 25 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. После стрельбы в Осло в Норвегии объявлен чрезвычайный уровень террористической угрозы. Об этом 25 июня сообщил глава полицейской службы безопасности Норвегии Роджер Берг.

Полиция

«Стрельба в Осло в ночь на субботу означает, что PST поднимает уровень террористической угрозы с обычного до чрезвычайного», — сказал он журналистам.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент со стрельбой в Осло полиция расследует как теракт. В результате стрельбы два человека погибли и несколько получили ранения. Подозреваемым в стрельбе в ночном клубе в Осло является гражданин Норвегии, родившийся в Иране.