Москва, , 16:39 — REGNUM Сегодня, 25 июня, на официальном сайте московского «Локомотива» объявили, что 25-летний центрфорвард сборной Чехии Ян Кухта в следующем сезоне будет выступать за пражскую «Спарту» на правах аренды.

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«Локомотив» выкупил Кухту у пражской «Славии» 12 января 2022 года за 5 миллионов евро. Текущее соглашение чешского нападающего с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Ян Кухта принял участие в одиннадцати матчах за «Локомотив» во всех турнирах (Тинькофф Российская Премьер-лига, Кубок России), в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. В составе сборной Чехии на счету Кухты 3 (2+1) очка по системе гол+пас в четырех матчах Лиги наций УЕФА 2022/23.