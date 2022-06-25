София, , 16:33 — REGNUM Военно-воздушные силы Болгарии готовы осуществлять реализацию задач по защите воздушных границ НАТО. Об этом 25 июня в ходе выступления на шоу болгарских ВВС в районе аэродрома Граф-Игнатиево (Пловдивская область) заявил президент Болгарии Румен Радев.

Румен Радев Rumenradev.org

По словам Радева, в ближайшее время официальная София сделает все возможное, чтобы обеспечить воздушное патрулирование натовских сил над Черным морем.

«Для этого у болгарской стороны есть все предпосылки», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, 25 июня на базе «Граф-Игнатиево» состоялось авиашоу, посвящённое 110-й годовщине с момента создания болгарской боевой авиации.

Ранее на фоне правительственного кризиса и роста инфляции в Болгарии были отмечены проявления антизападных настроений.