Вашингтон, 25 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Утверждения американского президента Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на бензин в США «ложны и вредны» для экономики США, пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкин — младший.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

55% нынешнего роста цен на топливо в США пришлись на период с декабря по конец февраля. И подъем розничных цен на бензин был непропорционально большим по сравнению с базовым подорожанием нефти, отметил он.

Одной из главных ошибок администрации Байдена он назвал стремление обвинить в своих просчетах Кремль. Дженкинс добавил, что настоящей причиной роста цен следует считать не только сложившиеся глобальные обстоятельства, но и неверную реакцию на них властей Запада.

«Постоянное упоминание Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество ответа Запада», — добавил он.