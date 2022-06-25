Вашингтон, 25 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Разведывательное управление Пентагона ведет поиски площадок по онлайн-изучению иностранных языков — в том числе русского. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на объявление Госдепа США.

Chicagobusiness.com Пентагон

Заявки от компаний, которые рассчитывают сотрудничать с DIA, принимаются до 5 июля. От соискателя требуется предоставление доступа к онлайн-курсу языка для 200 человек. Одной из условий — курс должен быть доступен в любое время из любой точки мира.

Среди языков DIA указал китайский, русский, арабский, испанский. Курс должен включать лексику из зарубежных СМИ.