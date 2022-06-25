Ереван, , 15:41 — REGNUM Авиакомпания Flyone Armenia приостановила рейсы между Арменией и Ливаном из-за того, что Турция не предоставила разрешение на использование воздушного пространства над своей территорией. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Air Armenia (сс) Air Armenia official

По данным пресс-службы рейсы из Еревана в Бейрут и обратно откладываются до 21 июля. О возобновлении полётов будет сообщено дополнительно. Деньги за купленные билеты в компании обещают вернуть.

В то же время Flyone Armenia продолжает совершать рейсы из Еревана в Стамбул и обратно, а также в Париж и Лион.

Стоит отметить, что авиарейсы между Ереваном и Бейрутом возобновили с 16 июня. Полёты были назначены дважды в неделю.