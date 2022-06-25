Нур-Султан, , 15:27 — REGNUM В Казахстане многие предприниматели спекулируют на сахаре, из-за чего в магазинах цена на него резко выросла. Об этом 25 июня на совещании заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

Сахар

«Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу», — сказал Смаилов.

Как сообщили в минсельхозе, в стране более 100 тыс. тонн сахара. Этого вполне достаточно, так как потребление этого продукта в месяц составляет около 59 тыс. тонн. Смаилов отметил, что сахар в магазине стал строить 700 — 800 тенге (до 90 рублей) за килограмм, а должен стоить по 480 — 490 тенге (около 55 рублей).

Премьер-министр поручил разобраться с этим вопросом.

Стоит отметить, что в Казахстане производят только около 10% от объёма сахара, который потребляют в стране. Власти республики заявляют, что поставки происходят постоянно, а нехватка сахара в магазинах вызвана повышенным ажиотажным спросом населения. Тем не менее правительство ищет новых поставщиков.

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