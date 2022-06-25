Москва, , 15:06 — REGNUM Экипаж российского сегмента Международной космической станции в составе космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова поздравил выпускников российских школ с окончанием учёбы. Космонавт Артемьев опубликовал видеообращение 25 июня в своём Telegram-канале.

Выпускной

Космонавты пожелали выпускникам не ошибиться в выборе профессии и преодолеть все трудности на пути к намеченной цели.

«Сейчас перед вами открыта целая Вселенная возможностей! Вы становитесь самостоятельными взрослыми людьми и только от вас зависит, как сложится ваша дальнейшая жизнь!», — подчеркнул космонавт Денис Матвеев.

25 июня в регионах России проходят фестивали и другие мероприятия в честь окончания школы. Крупнейший праздник выпускников общеобразовательных школ в России — «Алые паруса» — прошёл 24 июня в Санкт-Петербурге.