София, , 14:05 — REGNUM Городская Государственная осударственная администрация столицы Болгарии Софии объявила о намерении кардинальным образом изменить основные правила проезда в софийских автобусах, троллейбусах и трамваях, а также метрополитене. Об этом 25 июня сообщает БТВ.

Согласно инициативе чиновников, планируется введение «почасовой оплаты пользования» соответствующими транспортными средствами. В частности, в городе будет введён единый проездной документ на 30 минут, 1 час и два часа. «За время действия такого билета пассажир сможет воспользоваться услугами сразу нескольких транспортных средств», — говорится в заявлении софийской мэрии.

Соответствующие билеты вводятся в электронном виде — их можно будет приобрести, скачав приложение в смартфоне. При этом «традиционные» единоразовые билеты сохранят свое хождение.

«Пилотный проект» нововведения стартует в сентябре текущего года.