Пекин, 25 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Срочная гуманитарная помощь в размере 50 млн юаней (порядка $7,46 млн) будет предоставлена Афганистану Китаем. Об этом 25 июня говорится в обнародованном на сайте МИД КНР заявлении официального представителя ведомства Ван Вэньбиня.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«После землетрясения правительство КНР приняло решение направить Афганистану срочную гуманитарную помощь в размере 50 млн юаней, в том числе палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы, необходимые пострадавшим от стихийного бедствия жителям Афганистана», — указывается в заявлении.

Также уточняется, что первая партия гуманитарной помощи, как планируется, будет отправлена 27 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Института космических исследований РАН Евгений Лупян заявил, что представители России и Китая уже предприняли конкретные шаги по объединению усилий в сфере дистанционного зондирования Земли.